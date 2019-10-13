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УЄФА може покарати збірну Туреччини за святкування голу

08:25 555 Читать на русском
УЄФА може покарати збірну Туреччини за святкування голу
Гравці збірної Туреччини / Hurriyetdailynews

Збірна Туреччини здобула важку перемогу над Албанією (1:0) та відсвяткувала вирішальний гол у військовому стилі.

 

Гол Дженка Тосуна в компенсований час приніс перемогу туркам у матчі відбору до Євро-2020.

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Після забитого м'яча велика частина команди підбігла до трибун і відсвяткувала військовим вітанням. Багато хто розцінив дане святкування як підтримку турецької армії, яка на днях розпочала військову операцію в Сирії.

Як повідомляють ЗМІ, УЄФА вивчатиме цей епізод і, можливо, винесе покарання футболістам збірної Туреччини.

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Теги
Дженк Тосун Дженк Тосун Албанія Албанія Туреччина Туреччина УЄФА Євро-2020 Туреччина - Албанія
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