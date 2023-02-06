У понеділок, 6 лютого, англійська Прем'єр-ліга звинуватила Манчестер Сіті в понад сотні порушеннях фінансових правил, починаючи з сезону 2009/10. "Містян" можуть позбавити очок у турнірній таблиці або виключити з ліги.

Манчестер Сіті ризикує повторити долю Ювентуса або покинути АПЛ – у "містян" знайшли численні фінансові порушення

За інформацією кореспондента The Times Мартіна Циглера, якщо санкції щодо клубу все ж таки буде застосовано, то Манчестер Сіті не зможе подати апеляцію в лозаннський суд (CAS) через встановлені Прем'єр-лігою правила.

У 2020 році CAS вже виправдовував Манчестер Сіті у справі про фінансові порушення. Але тоді обвинувальною стороною виступала не АПЛ, а УЄФА.

Манчестер Сіті офіційно відреагував на звинувачення АПЛ у масових порушеннях