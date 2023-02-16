Перенесений поєдинок 12-го туру АПЛ між Арсеналом і Манчестер Сіті мав показати, чи є у команди Олександра Зінченка запас міцності для боротьби за чемпіонство. Зустріч залишила більше запитань, аніж відповідей.

Арсенал, який ще недавно мчав на всіх парах по довгожданне чемпіонство, відверто здав. Команда Мікеля Артети не знає смаку перемог вже в останніх чотирьох матчах.

Ман Сіті відібрав в Арсенала лідерство АПЛ – катастрофа Зінченка і Ко, Гвардіола знову б'є Артету

Напередодні, у дуелі з найближчим переслідувачем – Манчестер Сіті – лондонці на власному полі не змогли нав'язати свою гру підопічним Гвардіоли і програли 1:3, пропустивши суперника вперед. Що трапилось з "канонірами", чому забуксували Зінченко і Ко, і що треба змінювати у лондонській машині дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".