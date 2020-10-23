Як відомо, Олександр Олександр Зінченко отримав пошкодження привідного м'яза та близько місяця не грав за Манчестер Сіті.

Зінченко повернувся до заявки Манчестер Сіті після травми

На щастя, українець вже встиг відновитись від травми та повернувся до тренувань з "містянами". Відповідне фото захисник опублікував у своєму Instagram. "Радий повернутись до хлопців", – написав Олександр.

Зауважимо, у поточному сезоні українець ще не виходив на поле у футболці Манчестер Сіті, проте двічі потрапляв у заявку команди – на поєдинок проти Лестера в АПЛ та на матч проти Порту в ЛЧ.

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