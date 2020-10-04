"Він запитав мене: "Що думаєш про цю гру?", але я відповів: "Я не можу проаналізувати гру через одну секунду після завершення!". Можливо, він розумніший за мене! Я не такий. Мені потрібен час, щоб обдумати, як склалася гра. Але знаєте, я сказав, що це хороша гра, це було чесно, і тому результат був саме таким.

Лідс – Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Їхній підхід був неймовірним, приємно зіткнутися з такою командою як Лідс, тому що вони завжди хочуть перемогти, як це робили з Ліверпулем. Це неймовірно цікавий футбол, і це цікаво для вболівальників", – цитує Гвардіолу Goal.

Зауважимо, що наразі Лідс має на три очки більше, ніж Манчестер Сіті, але у "містян" є одна гра в запасі.

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