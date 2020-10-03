У рамках 4-го туру АПЛ Крістал Пелас на виїзді розгромно поступився Челсі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 4-й тур

Челсі – Крістал Пелас – 4:0

Голи: Чілвел, 50, Зума, 66, Жоржинью, 78 (пен), 82 (пен)

Евертон – Брайтон – початок о 17:00

Лідс – Манчестер Сіті – початок о 19:30

Ньюкасл – Бернлі – початок о 22:00

У першому матчі вікенду зустрілись Челсі та Крістал Пелас. З перших хвилин "сині" захопили ініціативу на полі і виглядали значно впевненіше. Однак, незважаючи на декілька стовідсоткових моментів, у першому таймі глядачі голів не побачили.

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Одразу після перерви Чілвел своєчасно увірвався у штрафний майданчик і на добиванні спрямував м'яч у сітку. Для вихованця "лисів" цей гол став дебютним у складі Челсі. Трохи згодом, на 66-й, перевагу закріпив Зума, який головою замкнув навіс Чілвела у карний майданчик. На 78-й і 82-й рефері призначив два пенальті за фоли у воротарському майданчику і обидва з них у ворота "орлів". Їх впевнено і без особливих проблем реалізував Жоржинью. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну поразку Крістал Пелас – 4:0.

Челсі здобуває другу перемогу у цьому сезоні і піднімається на 4-ту сходинку турнірної таблиці маючи у своєму активі 7-м залікових балів, натомість Крістал Пелас залишається на 8-му місці першості із 6-ма пунктами.

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