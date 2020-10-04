"Он спросил меня: "Что думаешь об этой игре?", но я ответил: "Я не могу проанализировать игру через одну секунду после завершения!". Возможно, он умнее меня, я не такой. Мне нужно время, чтобы обдумать, как сложилась игра. Но знаете, я сказал, что это хорошая игра, это было честно, и поэтому результат был именно таким.

Лидс – Манчестер Сити – 1:1 – видео голов и обзор матча

Их подход был невероятным, приятно столкнуться с такой командой как Лидс, потому что они всегда хотят победить, как это делали с Ливерпулем. Это невероятно интересный футбол и это интересно для болельщиков", – цитирует Гвардиолу Goal.

Заметим, что сейчас Лидс имеет на три очка больше, чем Манчестер Сити, но у "горожан" есть одна игра в запасе.

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