Гвардіола здобув 400-у перемогу в тренерській кар'єрі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу в домашньому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги з Борнмутом.

"Це моя 400-я перемога в якості головного тренера? Не знав. Команда здобула чудову перемогу. Після Ліги чемпіонів грати завжди важко. Люди думають, що нам все дається легко, але це не так. Радий, що ми досягли потрібного результату.

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У першому таймі нам не вистачало ритму. Борнмут – дуже швидка команда, проти якої важко грати. Вони доставляють багато м'ячів у штрафний майданчик. Вони сильні. У другій половині гру змінили Рахім Стерлінг та Фабіан Делф. Ми стали грати набагато краще", – цитує Гвардіолу BBC.

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