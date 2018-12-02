Гвардиола одержал 400-ю победу в тренерской карьере

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с Борнмутом.

"Это моя 400-я победа в качестве главного тренера? Не знал. Команда одержала замечательную победу. После Лиги чемпионов играть всегда тяжело. Люди думают, что нам все дается легко, но это не так. Рад, что мы достигли нужного результата.

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В первом тайме нам не хватало ритма. Борнмут – очень быстрая команда, против которой тяжело играть. Они доставляют много мячей в штрафную. Они сильные. Во второй половине игру изменили Стерлинг и Делф. Мы стали играть намного лучше", – цитирует Гвардиолу BBC.

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