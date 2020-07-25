Гвардиола потерял молодого игрока, который забил 600 голов, – он уже попрощался и метит в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед хочет забрать 16-летнего нападающего "горожан" Чарли Макнила, сообщает Daily Mail.

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Шесть лет назад парень не смог пробиться в академию "красных дьяволов" и был вынужден идти в другой клуб из Манчестера. Результативность Макнила на детско-юношеском уровне была просто сумасшедшей – форвард умудрился наколотить 600 голов, постоянно играя против старших соперников. Манчестер Сити планировал заключить первый профессиональный контракт с Чарли, но тот шокировал отказом и уже попрощался с "горожанами" в соцсетях.

Интерес к нападающему есть у РБ Лейпциг, Лидса и Вулверхэмптона, однако фаворитом на его подписание считается Манчестер Юнайтед. Макнил оставался фанатом "красных дьяволов" на протяжении всех этих лет и якобы готов простить любимому клубу давний отказ.

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