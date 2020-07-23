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Арсенал може підписати екс-хавбека Манчестер Сіті – він став лідером Астон Вілли

12:55 - Читать на русском
Арсенал може підписати екс-хавбека Манчестер Сіті – він став лідером Астон Вілли
Дуглас Луїс / Getty Images

Лондонський Арсенал вивчає доцільність підписання півзахисника бірмінгемської Астон Вілли Дугласа Луїса.

"Каноніри" незабаром можуть підписати бразильського центрхава, повідомляє 90min.

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Головний тренер лондонців Мікель Артета запланував перебудову команди в умовах скромного бюджету. Дуглас Луїс, на його думку, ідеальне підсилення середньої лінії Арсенала. Із можливостями 22-річного півзахисника Артета знайомий із часів спільної роботи в Ман Сіті – Дуглас Луїс перебував на контракті з "містянами" в 2017-2019 рр., але не провів за манкуніаців жодного матчу та був проданий бірмінгемцям за 16,8 млн євро. Щоправда, Манчестер Сіті ще може завадити "канонірам" оформити трансфер, оскільки має опцію зворотного викупу бразильця.

У нинішньому сезоні Дуглас Луїс провів 35 матчів в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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