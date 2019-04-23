Гвардіола відверто оцінив перспективи Мареза залишитись в Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував чутки про те, що півзахисник команди Ріяд Марез може влітку покинути клуб.

"Ріяд Марез буде з нами в наступному сезоні, і в наступному, і в наступному. Мені не потрібно говорити з ним – він буде з нами в наступному сезоні.

Марез рішуче налаштований покинути Манчестер Сіті вже влітку

Він знає, і всі знають, що в команді є конкуренція. Він щасливий, і ми щасливі", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Марез перейшов у Манчестер Сіті влітку минулого року з Лестера за 67,8 млн євро, ставши другим в списку найдорожчих придбань манкуніанців після Кевіна Де Брейне.

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У нинішньому сезоні 28-річний хавбек взяв участь у 26 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких записав на свій рахунок 6 голів і 3 результативні передачі.