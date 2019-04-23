Дербі Манчестера як шанс для Ліверпуля, піренейська дуель у Мідленді та іспанські битви за ЛЧ: топ-5 матчів євромідвіку / офіційний сайт АПЛ

Атлетіко в ролі екзаменатора для Валенсії, португало-іспанська битва у Вулверхемптоні, завжди принципове манкуніанське дербі, кубкова дуель Мілана та Лаціо, а також візит мадридських "королів" до передмістя в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Атлетіко – Валенсія

24 квітня, 20:30. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На фінішній прямій чемпіонату Валенсія набрала непоганий хід і готується застрибнути до останнього вагона лігочемпіонівського потяга. В останніх 15-ти матчах Ла Ліги "кажани" зазнали лише однієї поразки та піднялися вже на п'яту сходинку. До місця в топ-4, що дозволить зіграти в ЛЧ у наступному сезоні, лише 2 пункти, тому за сприятливого збігу обставин підопічні Марселіно після 34-го туру можуть обійти Хетафе.

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Та левантійців чекає непростий поєдинок. Валенсія на виїзді протистояме Атлетіко, а мадридці не схильні до втрати очок у рідних стінах. Так, чемпіонська гонка в іспанській першості вже програна. Однак, "матрацники" ще мають завдання-мінімум – вдруге поспіль випередити гламурних сусідів із Реала в турнірній таблиці. Поєдинок також має стати цікавим протистоянням двох атакувальних ліній: у господарів у непоганій формі перебувають Мората та Грізманн, а гості столиці Гедеш і Міна забили 7 м'ячів на двох за останні 4 матчі.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вулверхемптон – Арсенал

24 квітня, 21:45. Вулверхемптон, Молінью

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Західному Мідленді відбудеться дуель двох піренейських тренерів. Нуну Ешпіріту Санту та Унаї Емері зібрали чимало компліментів упродовж нинішнього сезону, але тепер і португальцю, і іспанцю потрібна ефектна кінцівка. Від Арсенала оглядачі очікують перемоги в Лізі Європи, де "каноніри" вже дісталися півфіналу й зустрінуться із Валенсією. Натомість "вовки" мають можливість завершити чемпіонат першими після богів, посівши сьоме місце, відразу за шістьма грандами. Такий результат стане просто феноменальним, враховуючи те, що Вулверхемптон ще рік тому грав у Чемпіоншипі.

Не на користь Арсенала й те, як господарі грають із представниками топ-6. Хлопці Ешпіріту Санту переграли МЮ і Челсі вдома, Тоттенхем – на виїзді, зіграли внічию із Челсі, МЮ, Манчестер Сіті та Арсеналом в гостях. Тактична побудова "вовків" ідеально підходить для протистоянь із грандами, а їхні наставники так і не винайшли протиотруту від контратакувальної гри Вулверхемптона. На Молінью можна очікувати видовищний поєдинок, у якому майже напевне заб'ють обидві команди.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Мілан – Лаціо

24 квітня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Сан-Сіро Мілан і римський Лаціо визначать першого фіналіста Кубка Італії. Нульова нічия у першому матчі 1/2 фіналу два місяці тому робить приблизно рівними шанси "россонері" та "орлів". Зайвої принциповості протистоянню додає скандальне завершення очної зустрічі команд у позаминулому турі Серії А. Тоді міланці зуміли вирвати важливу перемогу завдяки реалізованому Кессьє пенальті, та потім автор забитого м'яча разом із Бакайоко ганебно відсвяткували звитягу, а бійку "стінка на стінку" довелося зупиняти емоційному Дженнаро Гаттузо.

До слова, Кубок Італії – хороша нагода для керманича римлян Сімоне Індзагі та того ж Гаттузо розбавити позитивом неоднозначний сезон своїх команд. І Мілан, і Лаціо продовжують боротьбу за місце в топ-4 чемпіонату, а невихід до ЛЧ укупі з вильотом із національного кубка в півфіналі, вочевидь, спровокує відставку когось із наставників.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

24 квітня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манкуніанське дербі – принципове протистояння, незалежне від турнірного становища команд. Та цього разу обидва суперники мають власні завдання: Юнайтед продовжує боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів за підсумками сезону, а Сіті – неймовірну битву з Ліверпулем за чемпіонство. Отже, "червоні дияволи" мають хорошу нагоду позбавити "містян" лідерства за втраченими очками, хай це й допоможе іншому одвічному супернику МЮ.

Юнайтед і Сіті переживають непростий відрізок сезону. Гості драматично вилетіли з ЛЧ від Тоттенхема, а господарі зазнали 6 поразок у восьми останніх матчах у всіх турнірах. Медовий місяць Уле Гуннара Сульшера з Манчестер Юнайтед прогнозовано підійшов до завершення. Та вражають не так невдалі результати його команди, як якість гри та безхарактерність підопічних норвежця. Натомість хлопці Хосепа Гвардіоли вміють тримати удар. На вихідних вони мінімально переграли Тоттенхем і продовжили змагання за золоті медалі, а в середу вийдуть на газон Олд Траффорд із твердим наміром знову перемогти.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Хетафе – Реал

25 квітня, 22:30. Хетафе, Колісеум Альфонсо Перес

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У передмісті іспанської столиці зустрінуться два претенденти на гру в Лізі чемпіонів наступного сезону. Щоправда, Реал комфортно почувається на третій сходинці, маючи 10-очкову перевагу над сенсаційними цьогоріч господарями. Минулої неділі Хетафе зняв скальп із Севільї і знову вирвався вперед у боротьбі за останню путівку до головного єврокубка. Три очки будуть доречними для "синіх" і в 34-му турі, та в ці плани напевне втрутяться "вершкові", які чимало заборгували власним уболівальникам.

Повернення Зінедіна Зідана поки не дозволило стабілізувати гру мадридців. Реал виглядає блідо в кожному матчі, а єдина світла пляма в складі – Карім Бензема. "Вершкові" фактично дограють цей чемпіонат, очікуючи на трансферну революцію і побудову нової версії "галактікос" найближчого літа. Та поєдинки на кшталт матчу з Хетафе – гарна нагода для гравців Реала довести свою профпридатність і забронювати місце в складі на наступний сезон. Якщо вірити іспанській пресі, то таких футболістів у складі мадридського гранда ледь не десяток...

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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