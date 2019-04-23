Марез рішуче налаштований покинути Манчестер Сіті вже влітку

Півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Алжирець вкрай незадоволений своїм становищем на Етіхад Стедіум, про що неодноразово говорив іншим представникам клубу останнім часом, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Марез впевнений, що заслуговує більше ігрового часу, і готовий покинути "містян", якщо ситуація не зміниться.

Нагадаємо, Марез перейшов у Манчестер Сіті влітку минулого року з Лестера за 67,8 млн євро, ставши другим в списку найдорожчих придбань манкуніанців після Кевіна Де Брейне.

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У нинішньому сезоні 28-річний хавбек взяв участь у 26 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких записав на свій рахунок 6 голів і 3 результативні передачі.