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"Безумовно, Арсенал буде тут. Ліверпуль також. Насправді для цілісного аналізу суперників потрібно бодай 10 турів. Ми ще не перетнули цю позначку, тому потрібно трохи почекати. Втім, такі великі команди точно претендуватимуть на титул", – цитує Гвардіолу ВВС.

Після 7 турів саме Ман Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, проте відрив від переслідувачів мізерний (очко від Арсенала і Тоттенхема, 2 від Ліверпуля). 8 жовтня на "містян" очікує виїзд до Арсенала.

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