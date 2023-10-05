У середу у групі G відбулись поєдинки 2-го туру Ліги чемпіонів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 2-й тур, група G

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2

Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2

Голи: Ндіайє, 37, Букарі, 88 – Угрініч, 48, Іттен, 60 (п.)

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РБ Лейпциг на своєму полі поступився Манчестер Сіті. Божевільна перевага гостей завершилась логічним голом Фодена в середині тайму. На перерву команда Гвардіоли могла піти з хокейним рахунком, але обмежилась одним м'ячем.

Марко Розе, очевидно, провів серйозну розмову зі своїми підопічними, адже друга половина зустрічі почалась з голу "биків": Опенда втік правим флангом, витримав тиск Аканджі, увірвався у штрафний і пробив повз Едерсона – 1:1. Холанд міг неодноразово вирішувати долю матчу, але м'яч вперто не ліз у ворота. А далі спрацював геній Гвардіоли і його заміни. Спочатку Альваресу вдався неймовірний постріл у праву дев'ятку, а вже у доданий час Доку, який асистував аргентинцю, вийшов сам на сам і поставив фінальну крапку.

У паралельній зустрічі Црвена Звезда розписала бойову нічию з Янг Бойз. Господарі пробили суперника наприкінці тайму, але одразу по перерві пропустили у відповідь. В середині другої сорокап'ятихвилинки Іттен з пенальті вивів швейцарців вперед, однак за хвилину до завершення основного часу Букарі знову відновив статус-кво. Як наслідок, все завершилась миром.

Після 2-го туру лідером групи G є Манчестер Сіті з 6-ма очками, далі йде РБ Лейпциг з 3-ма балами. Янг Бойз і Црвена Звезда набрали по 1 пункту.

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