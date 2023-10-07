Испанца спросили, кто бросит вызов его команде, забиравшей золотые медали три сезона подряд.

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"Безусловно, Арсенал будет здесь. Ливерпуль тоже. На самом деле для целостного анализа соперников нужно хотя бы 10 туров. Мы еще не пересекли эту отметку, поэтому нужно немного подождать. Впрочем, такие большие команды точно будут претендовать на титул", – цитирует Гвардиолу ВВС.

После 7 туров именно Ман Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, однако отрыв от преследователей мизерный (очко от Арсенала и Тоттенхэма, 2 от Ливерпуля). 8 октября "горожанам" предстоит выезд к Арсеналу.

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