"Усі знають, що ми хотіли підписати Райса. Зрештою, Арсенал наполягав більше і хотів його більше. Можливо, Мікель був більш переконливим, ніж я, або сам клуб, або пропозиція, яку вони зробили. Ми не могли собі це дозволити. Ми могли дозволити собі це, можливо, трохи менше… ось чому.

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Зазвичай, коли Манчестер Сіті витрачає таку суму грошей, усі кажуть, що це божевілля. Коли це роблять інші – наскільки вони розумні. Так сталося, але я не заперечую, що кожен може робити все, що хоче, і ніколи не буду засуджувати іншого. Нас весь час судили, але ми приймаємо це. Коли ми були в середині таблиці, цього ніколи не траплялося, це не було проблемою, ми не були під увагою інших.

Найважче для Арсенала – це відхід гравців, важливих гравців у команді, які були там, коли Мікель прийшов на посаду. У них є молода команда на багато-багато років. Перспектива для багатьох полягає в тому, що вони будуть там багато сезонів, і, звичайно, Деклан Райс є винятковим, винятковим опорним півзахисником національної збірної. Він винятковий гравець", – цитує Гвардіолу MEN.

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