"Все знают, что мы хотели подписать Райса. В конце концов, Арсенал настаивал больше и хотел его больше. Возможно, Микель был более убедительным, чем я, или сам клуб, или предложение, которое они сделали. Мы не могли себе это позволить. Мы могли позволить себе это, возможно, поменьше… вот почему.

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Обычно, когда Манчестер Сити тратит такую сумму денег, все говорят, что это безумие. Когда это делают другие – как они умны. Так случилось, но я не отрицаю, что каждый может делать все, что хочет, и никогда не буду осуждать другого. Нас все время судили, но мы это принимаем. Когда мы были в середине таблицы, этого никогда не случалось, это не было проблемой, мы не были под вниманием других.

Тяжелее всего для Арсенала – это уход игроков, важных игроков в команде, которые были там, когда Микель пришел на должность. У них есть молодая команда на много-много лет. Перспектива для многих заключается в том, что они будут там много сезонов, и конечно Деклан Райс является исключительным, исключительным опорным полузащитником национальной сборной. Он исключительный игрок", – цитирует Гвардиолу MEN.

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