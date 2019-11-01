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Гвардіола розповів, чого йому бракувало для більшого успіху в Баварії

00:24 37 Читать на русском
Гвардіола розповів, чого йому бракувало для більшого успіху в Баварії
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився спогадами про роботу на чолі мюнхенської Баварії.

"У моїй Барселоні Мессі грав на позиції "десятки-дев'ятки". У Баварії я теж намагався використовувати схему з "фальшивою дев'яткою". Однак там не було гравця, який міг би пройти на дриблінгу трьох.

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Після переходу Відаля ми отримали те, чого у нас не було раніше. У мене є тільки найприємніші спогади про нього. Якби я мав піти на війну, то без сумнівів взяв би з собою Артуро", – цитує Гвардіолу Sport.de.

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Нагадаємо, іспанський фахівець очолював Баварію з 2013 по 2016 роки. Під його керівництвом мюнхенці щосезону вигравали Бундеслігу, однак Ліга чемпіонів їм так і не підкорилась.

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Теги
Артуро Відаль Артуро Відаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Німеччина Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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