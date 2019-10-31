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Ковач різко відповів на критику своєї роботи в Баварії

20:52 279 Читать на русском
Ковач різко відповів на критику своєї роботи в Баварії
Ніко Ковач / Getty Images

Головний тренер Баварії Ніко Ковач не в захваті від критики, яка регулярно з'являється у пресі і призводить до чуток про звільнення.

"Я не буду змінюватися. Мій характер залишиться таким, як і до цього. Якщо ми зараз почнемо говорити про чесність, то потім перейдемо до політики, і це погано скінчиться.

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Якщо в наш час чесність перестала бути цінністю, то ми можемо закінчити це все. Тоді інші люди можуть спробувати тут попрацювати, якщо я якийсь неправильний", – наводить слова Ковача Sport.de.

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До слова, наразі Баварія посідає другу сходинку Бундесліги, а в Лізі чемпіонів упевнено очолює свою групу з максимумом очок після трьох турів.

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