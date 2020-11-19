"З того часу, як я приєднався до Манчестер Сіті, мене всі змусили почуватися бажаним гостем у клубі та в самому місті – гравці, персонал, вболівальники, жителі Манчестера, власник. З тих пір ми багато чого досягли разом, забивали голи, вигравали матчі та трофеї, і всі ми дуже пишаємось цим успіхом.

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Отримати таку підтримку – найкраще, що може бажати будь-який тренер. Тут у мене є всі можливості. Мене тішить довіра керівництва клубу, яке готове продовжувати ще два роки після цього сезону. Завдання для нас полягає в тому, щоб продовжувати вдосконалюватися і розвиватися, і я дуже радий допомогти Манчестер Сіті в цьому", – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт "містян".

Додамо, що Манчестер Сіті йде на 10 сходинці АПЛ після 8 турів (є гра в запасі), а в Лізі чемпіонів здобув три перемоги і впевнено очолює групу С.

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