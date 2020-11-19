"С тех пор, как я присоединился к Манчестер Сити, меня все заставили чувствовать себя желанным гостем в клубе и в самом городе – игроки, персонал, болельщики, жители Манчестера, владелец. С тех пор мы многого достигли вместе, забивали голы, выигрывали матчи и трофеи, и все мы очень гордимся этим успехом.

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Получить такую поддержку – лучшее, что может желать любой тренер. Здесь у меня есть все возможности. Меня радует доверие руководства клуба, которое готово продолжать еще два года после этого сезона. Задача для нас состоит в том, чтобы продолжать совершенствоваться и развиваться, и я очень рад помочь Манчестер Сити в этом", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Добавим, что Манчестер Сити идет на 10 строчке АПЛ после 8 туров (есть игра в запасе), а в Лиге чемпионов одержал три победы и уверенно возглавляет группу С.

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