Нападник Шахтаря та збірної України Данило Сікан пояснив, чому не дуже то і очікує на початок чемпіонату Європи в Німеччині.

"Чи ще сподіваюсь на поїздку на Євро-2024? Важко сказати. Звичайно, я ще перебуваю у резервному списку і статися може будь-що. Тому я повинен бути готовим туди поїхати. Але, більшою мірою, для мене ця тема уже є закритою, оскільки я поза основною заявкою Сергія Реброва. Тепер більше концентруюсь на справах олімпійської збірної.

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Що обрав би між Олімпіадою та Євро-2024? Дивлячись у якому статусі. Якби поїхав на чемпіонат Європи й не провів жодного матчу, то, очевидно, краще відправитися на Олімпійські ігри. А якщо грати і там, і там – то Євро-2024", – поділився Сікан в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на три матчі перед Євро-2024 – спаринги з Німеччиною, Польщею та Молдовою. Данило Сікан опинився у резервному списку.

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