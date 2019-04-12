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Гвардіола повідомив, що Зінченко та Бернарду мають шанс зіграти проти Крістал Пелас

17:44 413 Читать на русском
Гвардіола повідомив, що Зінченко та Бернарду мають шанс зіграти проти Крістал Пелас
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан здоров'я українського футболіста Олександра Зінченка.

 

"Бернарду і Зінченко почуваються значно краще. Завтра ми будемо знати точно, чи зуміють вони підготуватися до недільного матчу з Крістал Пелас в неділю", – цитує Гвардіолу прес-служба Ман Сіті.

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Нагадаємо, 22-річний Зінченко отримав травму задньої поверхні стегна в матчі з Кардіффом (2:0), через яку вже пропустив два матчі "містян".

До слова, у поточному сезоні в активі Олександра 23 матчі за Ман Сіті в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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