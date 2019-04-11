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Існує 4 способи виграти ЛЧ з моменту українського дебюту Мессі – лайфхак для Шахтаря, шанс Зінченка і ще 3-х клубів

22:00 458 Читать на русском
Існує 4 способи виграти ЛЧ з моменту українського дебюту Мессі – лайфхак для Шахтаря, шанс Зінченка і ще 3-х клубів
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Тарас Котів Тарас Котів

Якщо у вашій команді не грає Кріштіану Роналду чи Ліонель Мессі, шляхів тріумфувати в Лізі чемпіонів і того менше. "Футбол 24" про те, чому Ліверпуль навряд чи виграє ЛЧ з Юргеном Клоппом.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

У грудні 2004-го року Мессі дебютував у Лізі чемпіонів, приїхавши в український Донецьк на матч з Шахтарем. Барселона тоді вже забезпечила собі друге місце і вихід у плей-офф, відтак вийшла на гру з великою кількістю молоді. Юний Лео не зміг врятувати від поразки 0:2. "Гірники" завдяки цій перемозі посіли 3-є місце у своїй групі. Уже в наступному сезоні Мессі виграє свою першу ЛЧ. Користувачі Reddit вирахували своєрідну формулу: з моменту його дебюту існує лише 4 шляхи здобути головний єврокубковий трофей. Тож, якщо не трапиться чого екстраординарного, тільки половина нинішніх чвертьфіналістів мають реальні шанси тріумфувати в ЛЧ цього року. Що ж тоді потрібно, щоб сподіватись на успіх?

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Якщо у вас є Мессі, потрібно просто дійти до фіналу

У вас не просто високі, а дуже високі шанси. Це серійний переможець найпрестижнішого єврокубка. Барса епохи аргентинця виграла 4 фінали Ліги чемпіонів. Мессі зіграв у 3-х з них, пропустивши лише 2006-й рік, а забив в обох вирішальних матчах проти Манчестер Юнайтед. Спочатку Лео тріумфував кожні 3 роки (2006, 2009), потім дещо випередив свій графік (2011), після чого вже чекав на титул 4 сезони (2015). Зараз минає якраз 4 роки без трофеїв. Гарний знак?

До слова, в останньому своєму фіналі проти Ювентуса Мессі відзначився переможним гольовим пасом на Суареса. Коли Ліонель вже виходить у фінал з Барселоною, він перемагає зі 100-відсотковим результатом! В останні 5 сезонів лише Реал і каталонці завойовували Лігу чемпіонів. Мадрид впав від рук Аякса, Барса скористається?

Якщо у вас Роналду, "всього лиш" уникайте зустрічі з Мессі

Кріштіану вигравав цей турнір найбільше з усіх гравців планети відтоді, як Кубок європейських чемпіонів було реформовано і перетворено на ЛЧ. Перший тріумф 34-річного Роналду припав на 2008-й рік. У фіналі португалець відзначився і допоміг Манчестер Юнайтед бити Челсі. З Реалом КР7 тріумфував 4 рази за попередні 5 сезонів.

Тепер суперник збірної України грає за Ювентус. Кріш встиг вивести "Стару Синьйору" у чвертьфінал та забити єдиний гол в Амстердамі. Враховуючи те, що ця формула не залишає Аяксу жодних шансів, Роналду вже однією ногою в 1/2? Цікаво, що португалець виграв усі свої фінали, крім того єдиного, в якому йому протистояв Мессі. Сітка нинішньої ЛЧ передбачає, що вони можуть зустрітись у фіналі. Лео дуже хоче зрівняти рахунок за титулами,а поки програє 4:5.

Якщо у вас тренер, який уже вигравав хоч якийсь єврокубок

Варіант, який дає шанс на тріумф Манчестер Сіті. Вам потрібен тренер, який вигравав якийсь з клубних турнірів УЄФА. Якщо забути про 9 сезонів домінування Роналду та Мессі, залишається лише 5 років, у яких їм не вдалось підняти над головою "вухастого": 2005, 2007, 2010, 2012 і 2013. Дивимось і бачимо нову закономірність. Відразу 4 рази за звітний період ЛЧ вигравали тренери, які перед тим брали єврокубки.

Коли Мілан виграв Лігу чемпіонів-2007, взявши реванш у Ліверпуля за Стамбул, "россонері" тренував Карло Анчелотті. Італієць перемагав за 4 роки до того з тим же італійським грандом, коли Андрій Шевченко завдав фінального удару по Ювентусу та Буффону в серії післяматчевих пенальті.

Коли Жозе Моурінью привів Інтер до перемоги у 2010-му, він уже мав на своєму рахунку шокуючий титул з Порту-2004. А ось Юпп Хайнкес в ЛЧ-2013 повторив з Баварією те, що йому вдалось з Реалом у 1998-му. Рафа Бенітес у феноменальному стилі виграв з Ліверпулем фінал 2005-го, а за рік до того брав Кубок УЄФА на чолі Валенсії.

Цей варіант перекреслює шанси Ліверпуля. Його керманич Юрген Клопп програв усі свої 3 фінали єврокубків. Натомість він підходить Манчестер Сіті, наставник якого Хосеп Гвардіола двічі перемагав з Барселоною у 2009 і 2011 роках. Наш Олександр Зінченко поповнить когорту українців, які тріумфували в Лізі чемпіонів?

Звільніть португальця і призначте екс-гравця свого клубу без особливих тренерських успіхів

Схоже, хтось тут просік такий варіант швидше за інших. Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью, замінивши португальця на легендарного Сульшера. Щось схоже трапилось у 2012-му, коли Челсі звільнив Андре Віллаш-Боаша та призначив свого екс-півзахисника Роберто Ді Маттео. Останній також спочатку був лише виконувачем обов'язків, а потім досягнув вражаючого тріумфу, здолавши у фіналі Баварію на її полі. Як і Ді Маттео, Сульшер виборов успішною працею контракт на триваліший період, однак поки ще далекий від перемоги в ЛЧ.

Такий собі лайфхак для Шахтаря на майбутнє, хоча ми в жодному разі не наполягаємо, що відставка Паулу Фонсеки посеред якогось з наступних сезонів неодмінно приведе "гірників" до здійснення мрії. Однак якщо пофантазувати, то хто замість португальця? Ігор Дуляй, Даріо Срна чи В'ячеслав Шевчук спадають першими на думку.

Провернути ж подібний фокус ще в нинішньому сезоні може Порту. Якщо звільнити Серджіу Консейсау, а замість нього призначити якогось Нуну Ешпіріту Санту чи Карлоса Карвалхаля. Думайте, панове "дракони".

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