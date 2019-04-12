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Зінченко може зіграти у дербі проти Манчестер Юнайтед – відомий стан здоров'я українця

15:30 976 Читать на русском
Зінченко може зіграти у дербі проти Манчестер Юнайтед – відомий стан здоров'я українця
Олександр Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко стрімко заліковує пошкодження.

 

Український універсал вже почувається набагато краще після пошкодження, яке він отримав у поєдинку проти Кардіффа 3 квітня. Після вихідних захисник відновить тренування з командою.

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Ймовірно, Зінченко ще не зможе зіграти у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Проте, як повідомляє ClubСall, український лівий захисник повністю відновиться до дербі проти Манчестер Юнайтед, яке відбудеться 24 квітня.

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До слова, у поточному сезоні в активі Олександра 23 матчі за "містян" в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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Теги
Українці за кордоном Англія Головне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Тоттенхем
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