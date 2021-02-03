"Чи можна порівняти ефект від нього з Ван Дейком? Так, абсолютно. Це не тільки гравець, який добре грає сам, але і гравець, який змушує добре грати інших. Всі 90 хвилин він розмовляє, взаємодіє, вказує, що потрібно робити в кожному епізоді.

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Він відразу ж адаптувався у нас. Кожен його крок – вдома, на полі чи за його межами – зосереджений на тому, щоб ідеально відіграти протягом всього матчу. Саме тому ми ним задоволені. Підтримка цього високого рівня залежить від нього, але ми сподіваємось йому допомогти", – цитує Гвардіолу Goal.

До слова, 23-річний португалець лише у вересні приєднався до "містян" за 68 млн євро. Рубен вже зумів стати гравцем основи Манчестер Сіті, провівши 18 повних поєдинків в АПЛ.

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