"Можно ли сравнить эффект от него с Ван Дейком? Да, абсолютно. Это не только игрок, который хорошо играет сам, но и игрок, который заставляет хорошо играть других. Все 90 минут он говорит, взаимодействует, указывает, что нужно делать в каждом эпизоде.

"Зинченко сделал невероятный шаг вперед": Гвардиола рассыпался в комплиментах украинцу

Он сразу же адаптировался у нас. Каждый его шаг – дома, на поле или за его пределами – сосредоточен на том, чтобы идеально сыграть на протяжении всего матча. Именно поэтому мы им довольны. Поддержка этого высокого уровня зависит от него, но мы надеемся ему помочь", – цитирует Гвардиолу Goal.

К слову, 23-летний португалец только в сентябре присоединился к "горожанам" за 68 млн евро. Рубен уже сумел стать игроком основы Манчестер Сити, проведя 18 полных матчей в АПЛ.

Суарес в режимі Мессі, фіаско Маліновського та ПСЖ, Зінченко оформив ювілей Пепа, новий-старий Челсі – огляд вікенду