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Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті хоче продовжити контракт Сане

20 жовтня 17:05 115 Читать на русском
Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті хоче продовжити контракт Сане
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Керівництво Манчестер Сіті працює над продовженням контракту з півзахисником збірної Німеччини Лероєм Сане. Інформацію підтвердив головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола.

"Клуб працює над цим, без сумнівів. Ми не продовжуємо контракт грунтуючись тільки на двох іграх. У клубі оцінюються якості футболіста, відносини з колективом. Багато важливих складових.

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Бувають злети і падіння, це нормально. У такій ситуації важливо дати зрозуміти, наскільки вони повинні бути послідовними, щоб стати кращими. В якостях Лероя я не сумніваюся", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Чинний контракт 22-річного футболіста закінчується влітку 2021 року.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Лерой Сане Лерой Сане
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