Гвардиола подтвердил, что Манчестер Сити хочет продлить контракт Сане

Руководство Манчестер Сити работает над продлением контракта с полузащитником сборной Германии Лероем Сане. Информацию подтвердил главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.
"Клуб работает над этим, без сомнений. Мы не продолжаем контракт основываясь только на двух играх. В клубе оцениваются качества футболиста, отношения с коллективом. Много важных составляющих.
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Бывают взлеты и падения, это нормально. В такой ситуации важно дать понять, насколько они должны быть последовательными, чтобы стать лучше. В качествах Лероя я не сомневаюсь", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Действующий контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2021 года.
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