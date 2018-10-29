Гвардиола подтвердил, что Манчестер Сити хочет продлить контракт Сане

Руководство Манчестер Сити работает над продлением контракта с полузащитником сборной Германии Лероем Сане. Информацию подтвердил главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.

"Клуб работает над этим, без сомнений. Мы не продолжаем контракт основываясь только на двух играх. В клубе оцениваются качества футболиста, отношения с коллективом. Много важных составляющих.

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Бывают взлеты и падения, это нормально. В такой ситуации важно дать понять, насколько они должны быть последовательными, чтобы стать лучше. В качествах Лероя я не сомневаюсь", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Действующий контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2021 года.

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