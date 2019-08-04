Гвардіола отримав жовту картку у матчі проти Ліверпуля – перше попередження тренера в історії англійського футболу

Іспанець відзначився сумнівним досягненням у матчі за Суперкубок Англії 2019 року.

Керманич Манчестер Сіті отримав жовту картку на 41-ій хвилині протистояння з Ліверпулем.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Сане зазнав травми вже в дебюті зустрічі

Гвардіола неабияк обурився через жорстку гру суперника проти Давіда Сілви. Гнівні вигуки і активна жестикуляція Пепа не сподобались головному арбітру матчу Мартіну Аткінсону, тому він нагородив тренера "містян" жовтою карткою. Це перший подібний випадок в історії англійського футболу, оскільки лише з сезону 2019/20 офіційних представників клубів дозволено карати "гірчичниками".

Попри емоції свого наставника гравці Манчестер Сіті змогли вибороти перший трофей у сезоні завдяки перемозі у серії післяматчевих пенальті.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019