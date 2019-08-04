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Гвардіола отримав жовту картку у матчі проти Ліверпуля – перше попередження тренера в історії англійського футболу

19:58 384 Читать на русском
Гвардіола отримав жовту картку у матчі проти Ліверпуля – перше попередження тренера в історії англійського футболу
Хосеп Гвардіола / Reuters

Іспанець відзначився сумнівним досягненням у матчі за Суперкубок Англії 2019 року.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

Керманич Манчестер Сіті отримав жовту картку на 41-ій хвилині протистояння з Ліверпулем.

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Гвардіола неабияк обурився через жорстку гру суперника проти Давіда Сілви. Гнівні вигуки і активна жестикуляція Пепа не сподобались головному арбітру матчу Мартіну Аткінсону, тому він нагородив тренера "містян" жовтою карткою. Це перший подібний випадок в історії англійського футболу, оскільки лише з сезону 2019/20 офіційних представників клубів дозволено карати "гірчичниками".

Попри емоції свого наставника гравці Манчестер Сіті змогли вибороти перший трофей у сезоні завдяки перемозі у серії післяматчевих пенальті.

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Англія Ліверпуль - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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