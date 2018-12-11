Гвардіола: Останнім часом Манчестер Сіті цікавився 125 гравцями

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спростував інформацію іспанських ЗМІ про готовність чемпіонів Англії активувати клаусулу півзахисника Атлетіко Сауля.

"Останнім часом Манчестер Сіті цікавився 125 гравцями, так що це всього лише ще один. Іноді я читаю про інтерес Пепа Гвардіоли до футболіста, якого я навіть не знаю.

Реал та Манчестер Сіті поведуть боротьбу за героя фіналу Кубка Лібертадорес Кінтеро

Сауль – фантастичний гравець, але ми не цікавимося ним. Він – футболіст Атлетіко і залишиться там надовго. Він – винятковий гравець", – цитує Гвардіолу Mirror.

Варто зауважити, що сума викупу, прописана в контракті 24-річного іспанця з мадридським клубом, складає 150 мільйонів євро.

"Все або нічого" для Ліверпуля та Тоттенхема, Манчестер Сіті на шляху до першого місця – анонс топ-матчів 6 туру ЛЧ