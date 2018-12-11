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Гвардіола: Останнім часом Манчестер Сіті цікавився 125 гравцями

21:38 150 Читать на русском
Гвардіола: Останнім часом Манчестер Сіті цікавився 125 гравцями
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спростував інформацію іспанських ЗМІ про готовність чемпіонів Англії активувати клаусулу півзахисника Атлетіко Сауля.

"Останнім часом Манчестер Сіті цікавився 125 гравцями, так що це всього лише ще один. Іноді я читаю про інтерес Пепа Гвардіоли до футболіста, якого я навіть не знаю.

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Сауль – фантастичний гравець, але ми не цікавимося ним. Він – футболіст Атлетіко і залишиться там надовго. Він – винятковий гравець", – цитує Гвардіолу Mirror.

Варто зауважити, що сума викупу, прописана в контракті 24-річного іспанця з мадридським клубом, складає 150 мільйонів євро.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес
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