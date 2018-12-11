Реал та Манчестер Сіті поведуть боротьбу за героя фіналу Кубка Лібертадорес Кінтеро

Півзахисник Рівер Плейт Хуан Кінтеро взимку може перейти в мадридський Реал або Манчестер Сіті.

Автор переможного гола у ворота Бока Хуніорс в фінальному матчі Кубка Лібертадорес-2018 Хуан Кінтеро може повернутись в європейський футбол.

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 3:1 – відео голів і огляд матчу

На екс-хавбека Порту націлились мадридський Реал та Манчестер Сіті, які готові заплатити Рівер Плейт 20 млн євро за колумбійця, повідомляє Don Balon.

Також гравець вдало проявив себе на чемпіонаті світу-2018 і допоміг збірній Колумбії дійти до 1/8 фіналу, де в серії пенальті підопічні Хосе Пекермана поступились майбутнім півфіналістам англійцям.

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