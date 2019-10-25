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Гвардіола назвав термін реабілітації Зінченка – українець був прооперований

16:12 1256 Читать на русском
Гвардіола назвав термін реабілітації Зінченка – українець був прооперований
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

 

Сьогодні вранці українець на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фото з лікарняної палати. Пізніше наставник "містян" Хосеп Гвардіола підтвердив, що футболісту зробили операцію.

Зінченко прооперований в Барселоні

"У Зінченка дискомфорт у коліні, він відчув щось у кістці. Йому доведеться зробити паузу на чотири-п'ять тижнів. Гравцю зробили операцію", – цитує Гвардіолу прес-служба Ман Сіті.

Таким чином, Зінченко буде змушений пропустити завершальний поєдинок збірної України у відборі на Євро-2020 проти Сербії, який відбудеться 17 листопада у Белграді.

Додамо, що після повернення з розташування збірної України Зінченко не потрапив до заявки Ман Сіті на матч 9-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (2:0) та матч групового етапу Ліги чемпіонів з Аталантою (5:1).

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