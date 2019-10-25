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Гвардиола назвал срок реабилитации Зинченко – украинец был прооперирован

16:12 265 Читати українською
Гвардиола назвал срок реабилитации Зинченко – украинец был прооперирован
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не поможет своей команде в ближайших матчах.

 

Сегодня утром украинец на своей странице в Инстаграм опубликовал фото из больничной палаты. Позже наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что футболисту сделали операцию.

Зинченко прооперирован в Барселоне

"У Зинченко дискомфорт в колене, он почувствовал что-то в кости. Ему придется сделать паузу на четыре-пять недель. Игроку сделали операцию", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

Таким образом, Зинченко будет вынужден пропустить заключительный поединок сборной Украины в отборе на Евро-2020 против Сербии, который состоится 17 ноября в Белграде.

Добавим, что по возвращении из расположения сборной Украины Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч 9-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:0) и матч группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой (5:1).

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