Гвардіола назвав помилкою зірваний трансфер Жоржінью

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію навколо хавбека Жоржінью, який в останню мить перейшов у Челсі замість команди іспанця.

"Я не розчарований. Гравці повинні переходити туди, куди вони хочуть.

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Було би помилкою і для нього, і для нас, якщо він приїхав сюди, а насправді хотів би грати під керівництвом Мауріціо Саррі в Челсі. Важливо, що англійський футбол отримав виняткового гравця", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, що Жоржінью став гравцем Челсі минулого тижня. "Сині" віддали за нього орієнтовно 57 млн євро. До цього головним претендентом на італійця вважався Манчестер Сіті, а керманич "містян" збирався будувати гру в півзахисті, враховуючи перехід Жоржінью.