Гвардиола назвал ошибкой сорванный трансфер Жоржиньо

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг хавбека Жоржиньо, который в последний момент перешел в Челси вместо команды испанца.

"Я не разочарован. Игроки должны переходить туда, куда они хотят.

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Было бы ошибкой и для него, и для нас, если бы он приехал сюда, а на самом деле хотел бы играть под руководством Маурицио Сарри в Челси. Важно, что английский футбол получил исключительного игрока", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что Жоржиньо стал игроком Челси на прошлой неделе. "Синие" отдали за него ориентировочно 57 млн евро. До этого главным претендентом на итальянца считался Манчестер Сити, а наставник "горожан" собирался строить игру в полузащите, учитывая переход Жоржиньо.