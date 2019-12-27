Гвардіола назвав найважливіший момент в історії Манчестер Сіті – він трапився до ери Пепа

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав найпам'ятнішу подію у новітній історії англійського гранда.

"Найбільш важливий момент цього клубу, навіть важливіший за очікувану перемогу в Лізі чемпіонів, це коли Серхіо забив той самий гол проти КПР. Той момент крутіший за чотири титули впродовж сезону чи щось таке", – цитує Гвардіолу The Guardian.

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Нагадаємо, що Серхіо Агуеро забив Квінз Парк Рейнджерс в останньому турі сезону 2011/12 в АПЛ. Його гол на 90+4-й хвилині матчу не тільки дозволив Сіті вирвати перемогу (3:2), а й оформив для "містян" перше в історії чемпіонство Прем'єр-ліги.

Натомість у сезоні 2018/19 Манчестер Сіті здобув 4 трофеї – чемпіонський титул, Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Кубок Англії. Це досягнення підкорилося команді з Хосепом Гвардіолою на чолі.

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