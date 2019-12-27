Гвардіола назвав найскладніший виклик у Манчестер Сіті – це не чемпіонські перегони з Ліверпулем

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, яке завдання стане для нього найважчим на Етіхаді.

Іспанський фахівець вважає незамінним форварда Серхіо Агуеро, а заповнення утвореної його майбутнім відходом порожнечі стане одним із найскладніших завдань в управлінській кар'єрі Пепа, стверджує The Guardian.

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"Серхіо незамінний. Це буде одне з найскладніших завдань у моїй кар'єрі. У нас є ще один неймовірний нападник – Габріел Жезус – і, можливо, з'явиться ще один, коли Серхіо піде, та він незамінний.

Рано чи пізно це станеться, він вирішуватиме, коли піти. Я впевнений, що клуб буде готовий знайти хлопця, який замінить його, але це, звісно, буде нелегко", – зізнався Гвардіола.

До слова, Серхіо Агуеро виступає за Манчестер Сіті з 2011 року. За цей час аргентинець зіграв 355 матчів у всіх турнірах за "містян", у яких забив 244 м'ячі. Контракт форварда з манкуніанцями чинний до літа 2021-го.