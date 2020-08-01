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Гвардіола назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі

06:00 - Читать на русском
Гвардіола назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, яка команда створила йому найбільше труднощів.

"Найважчий суперник, з яким я коли-небудь стикався у своїй кар'єрі – це Ліверпуль останніх двох років. Якщо ви дозволите собі домінувати, вони замикають вас у вузькому просторі, і ви не можете втекти. Коли ви домінуєте над ними, вони біжать з космічною швидкістю, як ніхто інший. Вони дуже швидко повертаються назад, розвинуті стратегічно. Їхні гравці мають сильну ментальність. Клопп – суперник, який створив мені найбільше проблем.

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Я також завжди говорив, що Реал – це дуже сильний опонент в моїй кар'єрі. Вони допомогли мені стати кращим тренером у жорсткій боротьбі з Жозе Моурінью, Мануелем Пеллегріні та всіма тренерами, яких вони мали.

Якщо ви запитаєте мене, хто був найважчим суперником для мене суперником, то це все ж Ліверпуль. Перші роки, коли я приїхав до Англії, Ліверпуль був трохи слабшим, ніж зараз, а Реал був сильнішим. Тепер цей Ліверпуль – найважче випробування у моїй тренерській кар’єрі", – цитує Гвардіолу Goal.

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