toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола закликав забути перевагу своєї команди перед боєм з мадридцями

15:42 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола закликав забути перевагу своєї команди перед боєм з мадридцями
Хосеп Гвардіола та Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від двобою з Реалом в рамках Ліги чемпіонів.

 

"Ми не повинні занадто багато думати про перевагу, яка у нас є. Якщо є команда, яка може все перевернути, то це Реал, і інші великі клуби, як Барселона або Баварія. Вони знають цей турнір і знають, як у ньому грати.

Реал презентував одразу два комплекти нової форми

Ми не збираємося вносити будь-які тактичні зміни або щось, що може здивувати Реал.

Єдина мета, яку я ставлю перед собою в найближчі тижні, полягає в тому, щоб гравці вийшли на поле, щоб грали у футбол і боролися. Все просто. У команди повинно бути тільки це в голові", – цитує Гвардіолу DAZN.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ Сіті на виїзді обіграв Реал (2:1). Матч-відповідь відбудеться 7 серпня.

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат: призовий кросворд від головного редактора
14:00
4144
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
58
хв
ПСЖ
22:10
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук