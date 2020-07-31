Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола закликав забути перевагу своєї команди перед боєм з мадридцями

"Ми не повинні занадто багато думати про перевагу, яка у нас є. Якщо є команда, яка може все перевернути, то це Реал, і інші великі клуби, як Барселона або Баварія. Вони знають цей турнір і знають, як у ньому грати.

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Ми не збираємося вносити будь-які тактичні зміни або щось, що може здивувати Реал.

Єдина мета, яку я ставлю перед собою в найближчі тижні, полягає в тому, щоб гравці вийшли на поле, щоб грали у футбол і боролися. Все просто. У команди повинно бути тільки це в голові", – цитує Гвардіолу DAZN.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ Сіті на виїзді обіграв Реал (2:1). Матч-відповідь відбудеться 7 серпня.

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