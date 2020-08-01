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Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей карьере

1 августа 06:00 - Читати українською
Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей карьере
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, какая команда создала ему больше всех трудностей.

"Самый тяжелый соперник, с которым я когда-либо сталкивался в своей карьере – это Ливерпуль последних двух лет. Если вы позволите себе доминировать, они замыкают вас в узком пространстве, и вы не можете уйти. Когда вы доминируете над ними, они бегут с космической скоростью, как никто другой. Они очень быстро возвращаются назад, развиты стратегически. Их игроки имеют сильную ментальность. Клопп – соперник, который создал мне больше всего проблем.

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Я также всегда говорил, что Реал – это очень сильный оппонент в моей карьере. Они помогли мне стать лучшим тренером в жесткой борьбе с Жозе Моуринью, Мануэлем Пеллегрини и всеми тренерами, которые у них были.

Если вы спросите меня, кто был самым тяжелым соперником для меня соперником, то это все же Ливерпуль. Первые годы, когда я приехал в Англию, Ливерпуль был немного слабее, чем сейчас, а Реал был сильнее. Теперь этот Ливерпуль – самое тяжелое испытание в моей тренерской карьере", – цитирует Гвардиолу Goal.

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