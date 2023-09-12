Барселона хоче переманити у Манчестер Сіті ще одного гравця – він побив рекорд минулого сезону
Мадридський Реал тривалий час вважали найімовірнішим претендентом на Холанда, але тепер джерела 90min стверджують, що свій хід назустріч норвежцю готується зробити Барселона. Боси каталонського клубу бачать у гравцеві заміну 35-річному Роберту Лєвандовскі.
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У своєму дебютному сезоні в складі Манчестер Сіті Холанд не тільки завоював требл, а й виграв два Золотих бутса – АПЛ і Європи. 23-річний бомбардир забив 52 м'ячі у всіх турнірах, причому його 36 голів у Прем'єр-лізі є рекордом турніру.
Контракт Холанда з Манчестер Сіті розрахований до літа 2027 року. Повідомляється, що з 2025 року в угоді гравця з клубом з'явиться пункт про клаусулу в розмірі 175 млн євро. З цієї причини "містяни" намагаються переконати Холанда і його агентів прибрати пункт про клаусулу з контракту, і натомість пропонують зробити його найбільш високооплачуваним гравцем Прем'єр-ліги. Якщо Ерлінг прийме пропозицію, то почне заробляти понад 500 тисяч фунтів на тиждень.
Барселона розраховує, що в Каталонії Холанду і його сім'ї буде жити набагато комфортніше, ніж у Манчестері. Нагадаємо, що минулого літа Барселона переманила зі стану Ман Сіті півзахисника Ілкая Гюндогана.
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