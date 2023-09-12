Мадридський Реал тривалий час вважали найімовірнішим претендентом на Холанда, але тепер джерела 90min стверджують, що свій хід назустріч норвежцю готується зробити Барселона. Боси каталонського клубу бачать у гравцеві заміну 35-річному Роберту Лєвандовскі.

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У своєму дебютному сезоні в складі Манчестер Сіті Холанд не тільки завоював требл, а й виграв два Золотих бутса – АПЛ і Європи. 23-річний бомбардир забив 52 м'ячі у всіх турнірах, причому його 36 голів у Прем'єр-лізі є рекордом турніру.

Контракт Холанда з Манчестер Сіті розрахований до літа 2027 року. Повідомляється, що з 2025 року в угоді гравця з клубом з'явиться пункт про клаусулу в розмірі 175 млн євро. З цієї причини "містяни" намагаються переконати Холанда і його агентів прибрати пункт про клаусулу з контракту, і натомість пропонують зробити його найбільш високооплачуваним гравцем Прем'єр-ліги. Якщо Ерлінг прийме пропозицію, то почне заробляти понад 500 тисяч фунтів на тиждень.

Барселона розраховує, що в Каталонії Холанду і його сім'ї буде жити набагато комфортніше, ніж у Манчестері. Нагадаємо, що минулого літа Барселона переманила зі стану Ман Сіті півзахисника Ілкая Гюндогана.

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