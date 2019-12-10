Манчестер Сіті готується до відходу Гвардіоли – клуб визначився з пріоритетним варіантом наступника

Хосеп Гвардіола змушує керівництво Манчестер Сіті думати про майбутнє. Чинні чемпіони Англії роздумують над кандидатурою нового головного тренера.

Гвардіола проводить поки найгірший сезон в кар'єрі – ще ніколи тренер не розпочинав сезон настільки погано. Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Сіті посідає лише 3 місце в чемпіонаті, а відставання від Ліверпуля вже складає 14 очок.

Даний фактор, а також те, що Гвардіола ще ніколи не працював в одній команді довше, ніж 4 роки, змушує Манчестер Сіті думати про майбутнє без іспанського наставника. Сезон 2019/20 для 48-річного Гвардіоли є якраз 4-м у клубі.

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Вирішальне значення для майбутнього Гвардіоли має Ліга чемпіонів. Якщо Манчестер Сіті в поточному сезоні зуміє стати найсильнішою командою Європи, Хосеп практично гарантовано покине клуб, зазначає Mirror.

В такому випадку "містяни" не планують різкої зміни вектора розвитку. Планується, що в разі відходу іспанця новим головним тренера Манчестер Сіті цілком може стати хтось із його асистентів. Зауважимо, що того ж Мікеля Артету активно сватають в Арсенал.

Контракт Гвардіоли з "містянами" чинний до 30 червня 2021 року. Протягом англійського етапу кар'єри іспанець виграв 2 чемпіонства, 2 Кубка Ліги та одного разу – Кубок Англії.

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