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Скрипник розповів, як Гвардіола розкрив йому тактику на гру

11:00 178 Читать на русском
Скрипник розповів, як Гвардіола розкрив йому тактику на гру
Хосеп Гвардіола / Medium

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів, як Хосеп Гвардіола розкрив свою тактику на матч проти бременського Вердера.

"Гвардіола мені перед грою показав мені, як Баварія гратиме проти Вердера. Він по-хорошому хворий футболом.

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Він працює з найкращими гравцями, які знають по хвилинах, коли вони змінюють тактику. Ти готуєшся, а у нього 6-8 тактик. До чого готуватись?

Він дуже вимогливий. У нього повинна бути культура пасу, розуміння футболу", – сказав Скрипник програмі Вацко Light.

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Відеоновини Віктор Скрипник Віктор Скрипник Баварія Баварія Вердер Вердер Німеччина Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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