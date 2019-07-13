Скрипник розповів, як Гвардіола розкрив йому тактику на гру

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів, як Хосеп Гвардіола розкрив свою тактику на матч проти бременського Вердера.

"Гвардіола мені перед грою показав мені, як Баварія гратиме проти Вердера. Він по-хорошому хворий футболом.

Скрипник розповів, який футбол будує у Зорі

Він працює з найкращими гравцями, які знають по хвилинах, коли вони змінюють тактику. Ти готуєшся, а у нього 6-8 тактик. До чого готуватись?

Він дуже вимогливий. У нього повинна бути культура пасу, розуміння футболу", – сказав Скрипник програмі Вацко Light.