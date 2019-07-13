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Скрипник рассказал, как Гвардиола раскрыл ему тактику на игру

11:00 68 Читати українською
Скрипник рассказал, как Гвардиола раскрыл ему тактику на игру
Хосеп Гвардиола / Medium

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал, как Хосеп Гвардиола раскрыл свою тактику на матч против бременского Вердера.

"Гвардиола мне перед игрой показал мне, как Бавария будет играть против Вердера. Он по-хорошему болен футболом.

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Он работает с лучшими игроками, которые знают по минутам, когда они меняют тактику. Ты готовишься, а у него 6-8 тактик. К чему готовиться?

Он очень требователен. У него должна быть культура паса, понимание футбола", – сказал Скрипник программе Вацко Light.

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