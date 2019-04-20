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Гвардіола: Манчестер Сіті ризикував титулом АПЛ, Тоттенхему – нічого втрачати

18:34 385 Читать на русском
Гвардіола: Манчестер Сіті ризикував титулом АПЛ, Тоттенхему – нічого втрачати
Гвардіола поділився враженнями від матчу / Фото ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від центрального поєдинку 35-го туру АПЛ проти Тоттенхема (1:0).

5’ Філ Фоден
 
5’ Філ Фоден

"Дуже важлива перемога для боротьби за чемпіонський титул. Знаємо, що не можемо втрачати очки.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Гра була рівною. У Тоттенхема було більше моментів, ніж у двох попередніх матчах.

Гравцям і не потрібно демонструвати мені свій характер після того, що вони зробили в минулому сезоні, після виходу в фінал Кубка Англії, після неймовірної гри в цьому сезоні.

Якби ми програли, то втратили б титул. Тоттенхем нічого не втрачав", – цитує Гвардіолу BBC.

"Містяни" повернулись на першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Ліверпуль лише на одне очко.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті здолати Тоттенхем і обійти Ліверпуль на вершині АПЛ

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