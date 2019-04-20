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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу

17:55 561 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Манчестер Сіті – Тоттенхем – 1:0 – відео гола та огляд матчу / Фото ФК Тоттенхем

Манчестер Сіті мінімально переміг Тоттенхем 35-му турі англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео голів та огляд гри Манчестер Сіті – Тоттенхем.

5’ Філ Фоден
 
5’ Філ Фоден

Ман Сіті взяв реванш у Тоттенхема за виліт з Ліги чемпіонів.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті здолати Тоттенхем і обійти Ліверпуль на вершині АПЛ

Господарі активно розпочали матч і вже на 5-й хвилині вийшли вперед. Красиву комбінацію ударом головою завершив Філ Фоден. Цей гол і став вирішальним у поєдинку.

"Містяни" повернулись на першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Ліверпуль лише на одне очко. Тоттенхем – 3-й (67 очок).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Англія Відеоновини Філ Фоден Філ Фоден Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем
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