Зінченко допоміг Манчестер Сіті здолати Тоттенхем і обійти Ліверпуль на вершині АПЛ

Манчестер Сіті обіграв Тоттенхем (1:0) у 35-му турі чемпіонату Англії 2018/19. Олександр Зінченко провів усю зустріч на полі. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 14:30 за київським часом. Суперники зустрічаються після неймовірного двобою в Лізі чемпіонів, який завершився перемогою і... драматичним вильотом команди Гвардіоли. Українець Олександр Зінченко відновився від травми і повернувся в основу. Ман Сіті відставав перед звітною грою від Ліверпуля на 2 очки, але провів на матч менше. Тоттенхем посідав 3-є місце, однак ризикував вилетіти з топ-4 у разі невдачі.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Обрізка Стоунза в центрі поля привела до швидкої контри. Еріксен віддав на Сона, але з ударом корейця Едерсон впорався. А ось Сіті свій перший момент на 5-й хвилині реалізував. Бернарду Сілва подав на Агуеро, той бездоганно скинув Фодену, якому залишалось лише внести м'яч з метра у ворота. Розкішна комбінація Тоттенхема на 3 ходи завершилась позиційним провалом Ляпорта. Утім Еріксен також не зміг пробити Едерсона. Цікаво, що Зінченко в перші 15 хвилин при володінні господарів більше грав у центрі поля та лівого інсайда, ніж на своєму фланзі захисту. У цей час схема Сіті нагадувала щось на зразок 3-2-5.

City basically trying to overload the left -again-, with Zinchenko moving inside, tightening the 2nd line of Spurs' 532. That opens up the diagonal passing lane for the outwards moving Sterling as Stones drives forward. pic.twitter.com/iyxVeNAQcv — István Beregi (@SteveBeregi) 20 квітня 2019 р.

Чергове закидання за спини захисникам завершилось яким уже виходом на воротаря манчестерців, однак у цій ситуації Ляпорт у підкаті встиг заблокувати удар. Фоден і Бернарду (двічі) спробували прошити редути "шпор" дальніми і не дуже ударами – не смертельно для Гаццаніги, який замінив Льоріса. Зінченко подав так, що вийшов підступний удар. Воротар Тоттенхема не без проблем перевів на кутовий. А наприкінці тайму гості мали знову забивати. Сон обіграв Зінченка в центрі поля, пройшов у штрафний Сіті, але нарвався на черговий блок Едерсона.

На старті другого тайму Сіті вибухнув кількома швидкими атаками. В одному з моментів удар Агуеро з близької відстані заблокував Алдвервейрелд, а потім підіграв собі рукою, встаючи з газону. Арбітр вважає, що це не пенальті. Фоден на добиванні не влучає з вигідного становища, а згодом пробиває ще раз – блокують. Згодом м'яч знайшов руку вже Вокера в повітрі, але й тут пенальті суддя Майкл Олівер не призначає – ще один суперечливий епізод, який можна трактувати двояко.

Номінальний півзахисник Сане поміняв єдиного форварда Агуеро, і при цьому Жезус залишається на лаві запасних. Ще один цікавий хід Гвардіоли. І ось уже Лерой спочатку мінімально хибить, а потім на блюдечку викочує снаряд Стерлінгу. Удар з меж воротарського, і що ви думаєте? Акурат у голкіпера! Гості відповідають вриванням Моури після класного пасу з глибини, і тільки Едерсон знову і знову рятує Ман Сіті. Градус напругий настільки зріс, що Вертонген і Стерлінг емоційно з'ясовували стосунки навіть за межами поля.

Команда Гвардіоли набирає 86 очок і обходить Ліверпуль на вершині АПЛ. Тоттенхем залишається 3-м, але дає шанс потіснити себе з зони ЛЧ Челсі та Арсеналу, які відстають лише на 1 бал.